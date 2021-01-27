Задолженности акционерных обществ растут. Счетная палата провела аудит ФУГИ

По итогам изучения работы Фонда по управлению государственным имуществом аудит не исключает наличия «скрытной» аренды госсобственности. Об этом сообщили в Счетной палате.

Отмечается, что наблюдается ежегодное снижение количества заключенных договоров аренды государственного имущества. Допущены выпадения доходов бюджета по арендной плате в общей сумме на 88,3 миллиона сомов. В том числе в результате непересмотра размеров аренды или применения некорректных коэффициентов объемы поступлений снизились на 87,5 миллиона сомов.

«Одной из причин снижения количества заключенных договоров является зачисление арендной платы в полном размере в доход республиканского бюджета, что снижает заинтересованность балансодержателей в передаче в аренду неиспользуемого имущества. Кроме того, не начислена согласно условиям договоров пени на 16,9 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Аудит также отметил недолжный уровень работы по прогнозированию доходов. При формировании прогноза не учитываются излишне уплаченные и задолженность хозяйствующих субъектов и арендаторов госсобственности. Снижение фактических поступлений дивидендов в 2019 году только по двум акционерным обществам составило 1,3 миллиарда сомов. На конец года задолженности акционерных обществ по дивидендам выросли на 95 миллионов сомов.

«В фонде по акционерным обществам отсутствуют собственный анализ, просчеты дальнейших затрат и доходов, влияния на дивидендную базу и доходы бюджета в будущем. Анализ показал, что государственные предприятия, имеющие конкурентов в своем сегменте деятельности, при предоставленных государством значительных активах являются малоприбыльными и малорентабельными. По итогам деятельности за 2018 год из 105 госпредприятий более половины (53 процента) являются убыточными или бесприбыльными», — заключили в Счетной палате.