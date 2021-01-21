08:41
USD 84.80
EUR 102.91
RUB 1.16
Экономика

В ЕАЭС создают условия для создания общего рынка ювелирных изделий

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве ювелирных изделий, перемещаемых в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Комиссия создает необходимые условия для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке евразийского интеграционного объединения.

ЕЭК утвердила перечень нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещенных из одного государства-члена в другое, направленный на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Документ позволит определить минимальные необходимые условия для проведения соответствующих проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещены с нарушениями.

«Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию. Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных в соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ комиссии Гегам Варданян.

Напомним, что соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019-го уже ратифицировали Россия, Беларусь и Армения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180647/
просмотров: 16
Версия для печати
Материалы по теме
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС вступило в силу
Ставка таможенной пошлины на отдельные виды искусственных волокон обнулена
Страны ЕАЭС до конца года примут все согласованные акты, принятые советом ЕЭК
В странах ЕАЭС детализированы требования к оценке безопасности лекарств
В ЕАЭС появится система использования нацвалют при совершении сделок
В ЕАЭС работают над увеличением конкурентоспособности бизнеса
В ближайшие два года в ЕАЭС устранят 12 изъятий и ограничений
В ЕАЭС собираются бороться с контрафактом в интернете
Одобрены стратегические направления евразийской интеграции до 2025 года
В ЕАЭС поддержат кожевенно-обувную промышленность стран союза
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь приблизился к&nbsp;отметке в&nbsp;85&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 85 сомов
В&nbsp;Кыргызстане стартовала кампания по&nbsp;приему Единой налоговой декларации В Кыргызстане стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации
Правительству предлагают провести переговоры, чтобы продлить работу Кумтора Правительству предлагают провести переговоры, чтобы продлить работу Кумтора
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 января
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
21 января, четверг
08:39
В ЕАЭС создают условия для создания общего рынка ювелирных изделий В ЕАЭС создают условия для создания общего рынка ювелир...
08:25
Разбитый тротуар в центре Бишкека просит отремонтировать житель столицы
08:10
Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Toyota
08:02
Промедление на начальном этапе пандемии осложнило борьбу с COVID-19
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 января, среда
23:51
Игровой смартфон с двумя экранами ASUS ROG Phone 5 показали на видео
23:14
60-километровый марафон в Швейцарии закончился массовым обморожением
23:03
Более 4 тысяч экспертиз провели криминалисты МВД Кыргызстана
22:47
В американском зоопарке в Сан-Диего коронавирусом заболели гориллы
22:29
В мэрии Бишкека снова подняли вопрос узаконивания самовольно построенных домов