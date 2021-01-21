В ЕАЭС создают условия для создания общего рынка ювелирных изделий

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве ювелирных изделий, перемещаемых в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Комиссия создает необходимые условия для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке евразийского интеграционного объединения.

ЕЭК утвердила перечень нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещенных из одного государства-члена в другое, направленный на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Документ позволит определить минимальные необходимые условия для проведения соответствующих проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещены с нарушениями.

«Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию. Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных в соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ комиссии Гегам Варданян.

Напомним, что соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019-го уже ратифицировали Россия, Беларусь и Армения.