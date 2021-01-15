Погашение процентов по кредитам. Минфин уже получил заявки на финансирование

Министерство финансов уже получило заявки финансово-кредитных учреждений на субсидирование затрат по списанным процентам по кредитам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ведомства Кыялбек Мукашев.

На сегодня более 673 тысяч кредитов подлежат освобождению от уплаты процентов. На это планируется потратить 1 миллиард 253 миллиона сомов.

«Мы уже получили заявки на финансирование расходов, которые компании понесли в декабре. Эти средства заложены в бюджеты и будут своевременно выданы», — заключил министр финансов.