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Экономика

Погашение процентов по кредитам. Минфин уже получил заявки на финансирование

Министерство финансов уже получило заявки финансово-кредитных учреждений на субсидирование затрат по списанным процентам по кредитам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ведомства Кыялбек Мукашев.

На сегодня более 673 тысяч кредитов подлежат освобождению от уплаты процентов. На это планируется потратить 1 миллиард 253 миллиона сомов.

«Мы уже получили заявки на финансирование расходов, которые компании понесли в декабре. Эти средства заложены в бюджеты и будут своевременно выданы», — заключил министр финансов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180084/
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