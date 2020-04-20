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Общество

В Кыргызстане расходы госучреждений на выплату зарплат составили 668 миллионов

Расходы государственных учреждений на выплату заработной платы и взносов/отчислений на социальные нужды с 1 по 19 апреля составили почти 668 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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По данным Центрального казначейства, из этой суммы на выплату заработной платы пришлось 620 миллионов сомов, взносы/отчисления на социальные нужды — 47 миллионов 700 тысяч сомов.

«Министерству труда и социального развития из бюджета предусмотрены 846,5 миллиона сомов для выплат пособий. На погашение обязательств по государственному долгу страны на апрель были предусмотрены 3 миллиарда 741 миллион 5 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150627/
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