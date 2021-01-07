С 7 по 10 января сервисы Налоговой службы будут работать с перебоями

С 7 по 10 января 2021 года возможны сложности в работе сервисов Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На праздничные нерабочие дни запланированы технические работы по оптимизации серверного оборудования и информационных систем ГНС. Это делается для повышения качества оказываемых электронных услуг и сервисов.

«В эти дни возможны временные технические неполадки в работе электронных налоговых услуг, в том числе личного кабинета и электронных счетов-фактур», — предупредили в пресс-службе.