За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $40 миллионов

В октябре 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $226,2 миллиона, что на $40 миллионов больше, чем в сентябре. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с октябрем 2019-го показатель вырос на $5,8 миллиона. Если сравнить объем переводов в октябре с данными за декабрь прошлого года, то рост составил $11,3 миллиона.

Всего за десять месяцев 2020-го в республику перечислили $1 миллиард 955,04 миллиона. Это на $45,59 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Более 97,9 процента денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 914,88 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $14,64 миллиона, из США — $18,39 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2020-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 560,08 миллиона.

По итогам десяти месяцев года наблюдался и отток денежных средств — $394,96 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $384,25 миллиона.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из КР в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.