09:35
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Экономика

В течение декабря ГСМ подорожают на 1,5-2 процента

В течение декабря на рынке ГСМ цены могут повыситься на 1,5-2 процента. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, нефтетрейдеры, несмотря на постепенное повышение оптово-отпускных цен на ГСМ, за счет имеющихся запасов в течение последних месяцев удерживали стоимость без изменений. Но на российском рынке нефтепродуктов наблюдается повышение цен на ГСМ. Это в итоге и приведет к их удорожанию на рынке страны.

«Компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», — заверили в АНК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176460/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года бензин подешевел на 6,6 сома, дизель — на 9,9 сома
Ассоциация нефтетрейдеров: ГКПЭН вводит людей в заблуждение
Часть завезенных ГСМ может быть экспортирована нефтетрейдерами в третьи страны
В ближайшие месяцы в Кыргызстане может подорожать дизтопливо
Розничные цены на ГСМ выросли. Пока только в Бишкеке
К концу марта топливо в Кыргызстане может немного подешеветь
Скачка цен после перехода на экологическое топливо не будет
Цены на ГСМ. За год подешевел бензин и подорожала солярка
В Кыргызстане начало дорожать топливо
В мае в Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ на 10-15 процентов
Популярные новости
Списание процентов по&nbsp;кредитам. В&nbsp;Минфине объяснили, кто и&nbsp;почему получит помощь Списание процентов по кредитам. В Минфине объяснили, кто и почему получит помощь
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;8&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 декабря
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;9&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря
Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить
Бизнес
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал о&nbsp;предстоящем бое и&nbsp;как оказался в&nbsp;UFC Боец из Кыргызстана рассказал о предстоящем бое и как оказался в UFC
12 декабря, суббота
09:32
В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную се...
09:23
В течение декабря ГСМ подорожают на 1,5-2 процента
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 12 декабря 1944 года
08:47
Езда по встречке. Водитель троллейбуса нарушил Правила дорожного движения
08:33
В Минобразования презентовали концепцию по обучению предпринимательству
11 декабря, пятница
23:54
Итоги III квартала 2020 года: названы самые популярные производители смартфонов
23:32
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами
23:17
В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию