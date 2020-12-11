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Экономика

Нацбанк провел третью интервенцию в декабре по продаже долларов

Накануне Национальный банк Кыргызстана вновь продавал доллары на валютном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что реализовано $300 тысяч с расчетами на дату сделки и $20 миллионов 850 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Это уже третья интервенция Нацбанка в декабре. С начала месяца он продал уже $36,7 миллиона.

В ноябре же НБ КР провел 11 интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч.

Доллар «штормит» два месяца. В итоге его обменный курс вырос до 84,9 сома. Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176459/
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