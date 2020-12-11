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Экономика

С начала года бензин подешевел на 6,6 сома, дизель — на 9,9 сома

По итогам 11 месяцев 2020 года в целом по республике отмечается снижение розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

В январе-ноябре в среднем по стране бензин подешевел на 6,6 сома, или 16,6 процента, а средняя стоимость дизтоплива снизилась на 9,9 сома, или 22 процента.

«Нефтетрейдеры республики продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ. По предварительным данным, за январь-ноябрь 2020 года всего в республику было импортировано 983,6 тысячи тонн нефтепродуктов, из них бензина — 459,8 тысячи тонн, дизтоплива — 523,8 тысячи тонн», — подчеркнули в АНК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176396/
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