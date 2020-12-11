Почты России и Кыргызстана запустили новую услугу обмена денежными переводами

Почты России и Кыргызстана запустили новый сервис денежных переводов PosTransfer между двумя государствами. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Сервис позволяет мгновенно совершать почтовые денежные переводы, которые становятся доступны к получению сразу после отправки. Получить перевод можно в любом почтовом отделении, подключенном к услуге. В России услугу предоставляют более 30 тысяч почтовых отделений, в Кыргызстане — более 400.

Лимит перевода составляет 300 тысяч рублей.

«Валюта отправки и выдачи в России — российские рубли, в Кыргызстане — кыргызские сомы. Комиссия за услугу составляет 1,2 процента, которая взимается с отправителя. Важно, что в России выплату перевода можно заказать на дом», — отметила советник по финансовым технологиям и продуктам Почты России Алена Бочарова.

Представители почты Кыргызстана подчеркивают, что сервис PosTransfer дает возможность мигрантам из Кыргызстана отправлять переводы родственникам, живущим в отдаленных регионах, где нет банков. Обмен переводами также действует с почтовым оператором Армении. Ожидается, что в дальнейшем география сервиса расширится, и через систему можно будет совершать переводы и в другие страны.