Нацбанк провел вторую в декабре интервенцию

Национальный банк Кыргызстана продолжает продавать доллары на валютном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Накануне продано $10,3 миллиона с расчетами, отличными от даты заключения сделки. Это уже вторая интервенция НБ КР в декабре. С начала месяца реализовано уже $15 миллионов 550 тысяч.

В ноябре же Национальный банк провел 11 интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч.

Доллар «штормит» два месяца. В итоге его обменный курс вырос до 84,9 сома. Евро преодолел отметку в 100 сомов.