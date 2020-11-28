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Экономика

За неделю Нацбанк продал на валютном рынке $11,6 миллиона

За неделю с 23 по 27 ноября Национальный банк продал на валютном рынке $11,6 миллиона для поддержки национальной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что накануне Нацбанк вновь продавал доллары. Всего реализовано $1,1 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Это уже десятая интервенция НБ КР.

12 ноября реализовали $26,8 миллиона, 16 ноября — $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР продал $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

На этой неделе интервенции продолжились. 24 ноября продали $1,6 миллиона, 25 ноября — $3,1 миллиона и 26 ноября — $5,8 миллиона.

С начала ноября Нацбанк провел десять интервенций, продав $68 миллионов 650 тысяч.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174775/
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