08:44
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Экономика

Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома

Накануне для поддержания сома Нацбанк вновь продавал доллары на валютном рынке. Об этом сообщил его официальный сайт.

Всего реализовали $5,8 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Это девятая интервенция с начала ноября.

12 ноября реализовали $26,8 миллиона, 16 ноября — $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР продал $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

На этой неделе интервенции продолжились. 24 ноября продали $1,6 миллиона, 25 ноября — $3,1 миллиона.

С начала ноября Нацбанк провел девять интервенций, продав $67 миллионов 550 тысяч.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174633/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября
Нацбанк восьмой раз за месяц провел интервенцию на валютном рынке
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября
Валютная интервенция. Нацбанк продал еще $1,6 миллиона для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября
Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 ноября
Для поддержания сома Нацбанк продал за неделю $30,2 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Интервенции продолжаются. Нацбанк в пятый раз за месяц вышел на валютный рынок
Популярные новости
Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Центерра&raquo; на&nbsp;Кумторе Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и «Центерра» на Кумторе
Как Кыргызстану выйти из&nbsp;кризиса? Два совета от&nbsp;российского эксперта Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта
Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в&nbsp;2,9 миллиарда сомов Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в 2,9 миллиарда сомов
Толкунбек Абдыгулов: Мы&nbsp;делаем все, чтобы остановить резкое падение сома Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
27 ноября, пятница
08:44
Совершившего смертельное ДТП советника губернатора осудили на три года Совершившего смертельное ДТП советника губернатора осуд...
08:30
Милиционеру подкинули наркотики и пытали. Правозащитники разбираются
08:25
Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома
08:23
В селе Первое Мая Бакай-Атинского района построят новую школу
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 ноября, четверг
23:01
The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Список субъективный
22:42
Тротуар на улице Боконбаева в Бишкеке травмоопасен
22:06
Вероника Исаева стала заместителем председателя ГКПЭН
21:45
Казахстан передал Кыргызстану ИВЛ-аппараты и медицинские маски
21:23
В городе Ош задержали подозреваемого в угоне автомобилей