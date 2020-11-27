Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома

Накануне для поддержания сома Нацбанк вновь продавал доллары на валютном рынке. Об этом сообщил его официальный сайт.

Всего реализовали $5,8 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Это девятая интервенция с начала ноября.

12 ноября реализовали $26,8 миллиона, 16 ноября — $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР продал $1,3 миллиона. 19 ноября для поддержки сома продали $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

На этой неделе интервенции продолжились. 24 ноября продали $1,6 миллиона, 25 ноября — $3,1 миллиона.

С начала ноября Нацбанк провел девять интервенций, продав $67 миллионов 550 тысяч.

Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.