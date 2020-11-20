Правительство передает буроугольный участок «Ак-Улак» ГП «Кыргызкомур»

Правительство передает буроугольный участок «Ак-Улак», распоженный на месторождении Мин-Куш в Джумгальском районе Нарынской области, ГП «Кыргызкомур». Об этом на пресс-конференции сообщил директор госпредприятия Канатбек Аширбаев.

По его словам, глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев предложил правительству выдать лицензию на разработку участка «Ак-Улак» (месторождение Мин-Куш) ГП «Кыргызкомур» для создания второго филиала и осуществления добывающих работ.

«Это связано с тем, что северные регионы в основном обеспечиваются госпредприятием «Кыргызкомур». Если взять по прошлому году, по северному региону было добыто 1 миллион 50 тысяч тонн угля, из них половина — госпредприятием. С учетом этого данный участок было предложено передать «Кыргызкомуру», — сказал Канатбек Аширбаев.

Он добавил, что правительством уже дано поручение о передаче.

Напомним, правительство КР в 2016 году во второй раз решило, что необходимо привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. Это необходимо было для проведения международного конкурса по отбору инвесторов для разработки буроугольного месторождения Кара-Кече и Мин-Куш (участок «Ак-Улак»). Госкомитет выражал готовность заплатить 76 миллионов 357 тысяч 930 сомов.

Проект оценивался в $2,5 миллиарда.

Семь консалтинговых компаний рассказывали о готовности помочь с продажей буроугольных месторождений.

Будучи вице-премьер-министром КР, Олег Панкратов тогда заявил, что продажу месторождений затянули.