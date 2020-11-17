Более 14,4 тонны золота добыли на «Кумторе» за девять месяцев 2020 года

Centerra Gold Inc. («Центерра») и «Кумтор Голд Компани» («Кумтор») подвели итоги работы в третьем квартале 2020 года. За девять месяцев 2020 года на руднике произвели 465 тысяч 734 унции , или 14 тонн 485,95 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 10,21 миллиарда сомов.

Рудник «Кумтор» работает в обычном режиме, несмотря на социально-политическую дестабилизацию, наступившую после октябрьских выборов в Жогорку Кенеш. Горные работы и производство золота идут ранее намеченными темпами, и регулярно производится плановая отгрузка продукции.

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Не зарегистрировано и срывов во всей цепочке поставок товарно-материальных ресурсов на рудник, благодаря тому, что границы остаются открытыми для движения товаров, а таможенные службы работают в обычном режиме.

Как хорошо известно «Центерре», ряду компаний, действующих на территории Кыргызстана, нанесли имущественный ущерб. Некоторые из них приостановили работу в связи с митингами после состоявшихся 4 октября 2020 года парламентских выборов. Хотя ни офисы, ни рудник не понесли финансово-материальных потерь, компании «Центерра» и «Кумтор» продолжат работать, держа руку на пульсе событий.

Компания внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и объектов рудника. «Центерра» и «Кумтор» будут и впредь работать в тесном сотрудничестве с правительством и государственными учреждениями Кыргызстана для обеспечения непрерывной производственной деятельности рудника.

Ситуация с COVID-19

«Кумтор» продолжает ограничительные и профилактические мероприятия по недопущению распространения эпидемии COVID-19 на территории рудника. Как ранее сообщалось, компания отмечала отсутствие некоторой части коллектива на рабочих местах вследствие роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и других болезней.

Из-за этого открытые горные работы в июле производили не в полном объеме, но в сентябре компания вернулась к работе в полную силу. В течение минувшего квартала фабрика работала в штатном режиме.

Как ожидается, фабрика справится с годовыми плановыми показателями по производству золота за счет переработки складских запасов руды.

В октябре 2020 года в Кыргызстане резко выросло число заболевших COVID-19. Не исключено, что это может вызвать изменения в производственных планах рудника.

1 сентября 2020 года компания «Кумтор Голд Компани» перечислила 78 миллионов 468 тысяч 300 сомов (эквивалент $1 миллиона по официальному курсу НБ КР на 01.09.2020) на счет Министерства здравоохранения Кыргызстана на ремонт лечебных учреждений и оснащение их медицинским оборудованием.

О техническом отчете по руднику «Кумтор»

Компания продолжает технические мероприятия по плану продления срока эксплуатации рудника «Кумтор». Анализирует ситуацию в том числе и с точки зрения себестоимости горных работ, коэффициента извлечения золота, а также данных по устойчивости отвальной породы, особенно в свете несчастных случаев со смертельным исходом, имевшим место на отвале близ ручья Лысый в декабре 2019 года. По завершении технической работы компания рассчитывает выпустить новый технический отчет по руднику «Кумтор».

Компания продолжает внимательно следить за развитием событий в Кыргызстане, анализируя риски, связанные с возможностью дальнейших инвестиций в рудник «Кумтор».

Производство и реализация продукции

Объем производства золота на «Кумторе» за счет переработки складских запасов руды в третьем квартале 2020 года составил 140 тысяч 182 унции золота, тогда как в аналогичном квартале 2019-го он составил 150 тысяч 305 унций .

Снижение объемов в первую очередь связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде, а также со снижением коэффициента извлечения из нее металла.

Содержание золота в поставляемой на фабрику руде в третьем квартале 2020 года в среднем составляло 3,48 грамма на тонну при коэффициенте извлечения золота из руды 80,3 процента. В III квартале 2019 года показатели составляли 3,78 грамма на тонну и 84,8 процента.

В третьем квартале 2020 года реализовали 4 тонны 420,8 килограмма золота. Общий доход от его реализации — $268,2 миллиона.

С начала 2020 года объем производства золота за счет переработки складских запасов ранее добытой руды составил 465 тысяч 734 унции против 451 тысячи 679 унций , добытых за девять месяцев 2019 года.

Увеличение связано с ростом производительности фабрики, доли золота, произведенного в результате переработки золотоносных углеродных частиц, и объема извлечения золота за счет дополнительной переработки промышленных стоков из очистных сооружений.

Указанный рост частично нивелирован переработкой более бедных руд с низким коэффициентом извлечения золота.

Содержание золота в поставляемой на фабрику руде в течение девяти месяцев 2020 года в среднем составило 3,65 грамма на тонну при коэффициенте извлечения золота 82,8 процента. В 2019-м эти показатели составили 3,66 грамма на тонну и 83 процента.

За девять месяцев 2020 года реализовали 14 тонн 698,63 килограмма золота. Общий доход от его реализации — $803,5 миллиона.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупает ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в городе Кара-Балте. Это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенном между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана.

Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызстане и за его пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

Горные работы

В июле 2020 года «Кумтор» получил разрешение на дальнейшее использование долины близ ручья Лысый в качестве места для размещения отвалов пустой породы. На ближайшие два года отвал в долине ручья Лысый будет основным отвалом рудника, благодаря его близости к рабочей зоне № 20.

В третьем квартале завершили строительство и подготовку откаточных дорог. По новому плану размещения отвала в долине ручья Лысый предусматривается, что породу вначале разместят у подножия долины, и отвал будет формироваться вверх по склону долины, что на первых порах несколько удлинит маршрут транспортировки породы.

Фото из интернета. Горные работы на месторождение Кумтор

В третьем квартале 2020 года на Кумторе продолжили вскрышные работы, начиная от участка № 20. Объем горных работ составил 17,9 миллиона тонн породы против 38,7 миллиона тонн, извлеченных за тот же период прошлого года.

Сокращение связано с удлинением маршрута движения грузового транспорта вследствие изменения местоположения отвала, перенесенного из долины близ ручья Лысый в центральную долину, и снижения коэффициента использования техники по причине сокращения рабочих.

Извлеченные в третьем квартале 2020 года 17,9 миллиона тонн капитализировали в качестве вскрыши в пользу будущей продукции, которая будет получена на участке № 20.

Расходы на проведение горных работ в перерасчете на тонну в третьем квартале 2020 года составили $1,76 против $1,32 в том же квартале 2019-го.

Рост себестоимости в первую очередь вызван сокращением объема горных работ и удлинением маршрута транспортировки. Однако он частично компенсирован снижением тарифов на дизельное топливо и положительной динамикой обменного валютного курса.

Из общей суммы расходов на проведение горных работ, составившей $31,6 миллиона, в третьем квартале 2020 года капитализировали $29,4 миллиона. В третьем квартале 2019-го общая сумма расходов составила $51,1 миллиона, из которых капитализировали $18,9 миллиона.

Расходы на фабричную переработку в пересчете на тонну в третьем квартале 2020 года составили $10,97 против $12,32 в том же квартале 2019-го.

Сокращение в первую очередь связано с плановой остановкой фабрики в третьем квартале 2019 года. Аналогичная остановка в 2020 году перенесена на четвертый квартал.

Кроме того, на указанное снижение положительно повлияли увеличение объемов фабричной переработки и благоприятная динамика обменного курса иностранной валюты. Однако все это частично нивелировано ростом расходов на производство золота в результате переработки золотоносных углеродных частиц.

Производственные издержки в пересчете на унцию реализованной продукции составили в третьем квартале 2020 года $326 против $404 в третьем квартале 2019-го.

Снижение связано с сокращением расходов на фабричную переработку в перерасчете на тонну и резким уменьшением нынешних объемов извлечения руды на Кумторе, что привело к росту расходов, капитализированных как вскрыша и подлежащих амортизации.

Совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в пересчете на унцию реализованной продукции (без учета налога на валовой доход) в третьем квартале 2020 года составили $639 на унцию. В том же квартале 2019-го они составляли $626 долларов на унцию.

Увеличение в первую очередь связано со снижением объема реализации продукции и повышением капитализации вскрышных работ. Поскольку основное внимание уделили вскрышным работам в рабочей зоне № 20, что отчасти нивелировано снижением производственных издержек.

С учетом налога на валовой доход показатель по итогам третьего квартала 2020 года составил $905 на унцию против $832 на унцию в том же квартале 2019-го.

Ход геологоразведочных работ

Программа буровых работ 2020 года предусматривает задачу прохождения 55 тысяч метров разведочных скважин, которые сосредоточены в наиболее приоритетных и перспективных точках. Зоны первой очереди включают в себя ряд областей в центральном, юго-западном и сарыторском карьерах, где в 2018-2019 годах получили положительные результаты.

В рамках выполнения программы разведочных буровых работ третьего квартала 2020 года пройдено 45 скважин алмазного бурения и 11 скважин с обратной промывкой общей протяженностью 11 тысяч 412 метров .

Главной задачей буровых работ была проверка зон сульфидной (центральный участок карьера — северный борт) и оксидной минерализации в коридоре между центральным и юго-западным карьерами (зоны «Надежда», «Треугольник» и юго-западная оксидная зона) на периферии сарыторского карьера, в северо-восточных областях и в районе Муздусуу (центральный участок месторождения).

Основные производственные и финансовые результаты «Кумтора»

Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления

За девять месяцев 2020 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 10,21 миллиарда сомов.

Подоходный налог, социальные отчисления и прочие платежи

Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты третьего квартала 2020 года: «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить ни на одном из наших объектов вспышки и распространения вируса COVID-19. Нашей заботой остается обеспечение жизни, здоровья и благополучия сотрудников, работников подрядных организаций и местного населения. Кроме того, мы пристально следим и за развитием политических событий в Кыргызстане, стремясь обеспечить непрерывность работы «Кумтора».

Хороших производственных показателей добились в этом квартале рудники «Кумтор» и «Маунт Миллиган». Хорошим подспорьем явился для нас и рудник «Оксют». Скотт Перри

«Рудник демонстрирует отличные успехи по всем показателям: высоким уровнем производства, низким уровнем расходов и производством потока денежных средств», — отметил Скотт Перри.

«Мы дорабатываем технический отчет по руднику «Кумтор»: в план продления срока его эксплуатации будут включены дополнительные разделы, касающиеся расходов на производство горных работ, коэффициентов извлечения золота из руды и данные по устойчивости отвальных пород», — отметил глава «Центерры».

Рудник «Кумтор» , расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 сентября 2020 года на «Кумторе» произвели свыше 13,1 миллиона унций золота.

, расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 сентября 2020 года на «Кумторе» произвели свыше 13,1 миллиона унций золота. «Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор». «Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира, и одна из крупнейших западных компаний по производству золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет три основных актива — рудники «Кумтор» в Кыргызской Республике, «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канада и «Оксут» в Турции. Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 401 766 акций.

На 16 ноября 2020 года стоимость пакета акций Кыргызстана составляет $713 миллионов 553 тысячи 969.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам третьего квартала 2020 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.