Более 14,4 тонны золота добыли на «Кумторе» за девять месяцев 2020 года

Centerra Gold Inc. («Центерра») и «Кумтор Голд Компани» («Кумтор») подвели итоги работы в третьем квартале 2020 года. За девять месяцев 2020 года на руднике произвели 465 тысяч
Рудник «Кумтор» работает в обычном режиме, несмотря на социально-политическую дестабилизацию, наступившую после октябрьских выборов в Жогорку Кенеш. Горные работы и производство золота идут ранее намеченными темпами, и регулярно производится плановая отгрузка продукции.
Не зарегистрировано и срывов во всей цепочке поставок товарно-материальных ресурсов на рудник, благодаря тому, что границы остаются открытыми для движения товаров, а таможенные службы работают в обычном режиме.
Как хорошо известно «Центерре», ряду компаний, действующих на территории Кыргызстана, нанесли имущественный ущерб. Некоторые из них приостановили работу в связи с митингами после состоявшихся 4 октября 2020 года парламентских выборов. Хотя ни офисы, ни рудник не понесли финансово-материальных потерь, компании «Центерра» и «Кумтор» продолжат работать, держа руку на пульсе событий.
Компания внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и объектов рудника. «Центерра» и «Кумтор» будут и впредь работать в тесном сотрудничестве с правительством и государственными учреждениями Кыргызстана для обеспечения непрерывной производственной деятельности рудника.
Ситуация с COVID-19
«Кумтор» продолжает ограничительные и профилактические мероприятия по недопущению распространения эпидемии COVID-19 на территории рудника. Как ранее сообщалось, компания отмечала отсутствие некоторой части коллектива на рабочих местах вследствие роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и других болезней.
Из-за этого открытые горные работы в июле производили не в полном объеме, но в сентябре компания вернулась к работе в полную силу. В течение минувшего квартала фабрика работала в штатном режиме.
Как ожидается, фабрика справится с годовыми плановыми показателями по производству золота за счет переработки складских запасов руды.
В октябре 2020 года в Кыргызстане резко выросло число заболевших COVID-19. Не исключено, что это может вызвать изменения в производственных планах рудника.
1 сентября 2020 года компания «Кумтор Голд Компани» перечислила 78 миллионов 468 тысяч 300 сомов (эквивалент $1 миллиона по официальному курсу НБ КР на 01.09.2020) на счет Министерства здравоохранения Кыргызстана на ремонт лечебных учреждений и оснащение их медицинским оборудованием.
О техническом отчете по руднику «Кумтор»
Компания продолжает технические мероприятия по плану продления срока эксплуатации рудника «Кумтор». Анализирует ситуацию в том числе и с точки зрения себестоимости горных работ, коэффициента извлечения золота, а также данных по устойчивости отвальной породы, особенно в свете несчастных случаев со смертельным исходом, имевшим место на отвале близ ручья Лысый в декабре 2019 года. По завершении технической работы компания рассчитывает выпустить новый технический отчет по руднику «Кумтор».
Компания продолжает внимательно следить за развитием событий в Кыргызстане, анализируя риски, связанные с возможностью дальнейших инвестиций в рудник «Кумтор».
Производство и реализация продукции
Объем производства золота на «Кумторе» за счет переработки складских запасов руды в третьем квартале 2020 года составил 140 тысяч
Снижение объемов в первую очередь связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде, а также со снижением коэффициента извлечения из нее металла.
Содержание золота в поставляемой на фабрику руде в третьем квартале 2020 года в среднем составляло 3,48 грамма на тонну при коэффициенте извлечения золота из руды 80,3 процента. В III квартале 2019 года показатели составляли 3,78 грамма на тонну и 84,8 процента.
В третьем квартале 2020 года реализовали 4 тонны 420,8 килограмма золота. Общий доход от его реализации — $268,2 миллиона.
С начала 2020 года объем производства золота за счет переработки складских запасов ранее добытой руды составил 465 тысяч
Увеличение связано с ростом производительности фабрики, доли золота, произведенного в результате переработки золотоносных углеродных частиц, и объема извлечения золота за счет дополнительной переработки промышленных стоков из очистных сооружений.
Указанный рост частично нивелирован переработкой более бедных руд с низким коэффициентом извлечения золота.
Содержание золота в поставляемой на фабрику руде в течение девяти месяцев 2020 года в среднем составило 3,65 грамма на тонну при коэффициенте извлечения золота 82,8 процента. В 2019-м эти показатели составили 3,66 грамма на тонну и 83 процента.
За девять месяцев 2020 года реализовали 14 тонн 698,63 килограмма золота. Общий доход от его реализации — $803,5 миллиона.
Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупает ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в городе Кара-Балте. Это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенном между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана.
Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызстане и за его пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».
Горные работы
В июле 2020 года «Кумтор» получил разрешение на дальнейшее использование долины близ ручья Лысый в качестве места для размещения отвалов пустой породы. На ближайшие два года отвал в долине ручья Лысый будет основным отвалом рудника, благодаря его близости к рабочей зоне № 20.
В третьем квартале завершили строительство и подготовку откаточных дорог. По новому плану размещения отвала в долине ручья Лысый предусматривается, что породу вначале разместят у подножия долины, и отвал будет формироваться вверх по склону долины, что на первых порах несколько удлинит маршрут транспортировки породы.
Сокращение связано с удлинением маршрута движения грузового транспорта вследствие изменения местоположения отвала, перенесенного из долины близ ручья Лысый в центральную долину, и снижения коэффициента использования техники по причине сокращения рабочих.
Извлеченные в третьем квартале 2020 года 17,9 миллиона тонн капитализировали в качестве вскрыши в пользу будущей продукции, которая будет получена на участке № 20.
Расходы на проведение горных работ в перерасчете на тонну в третьем квартале 2020 года составили $1,76 против $1,32 в том же квартале 2019-го.
Рост себестоимости в первую очередь вызван сокращением объема горных работ и удлинением маршрута транспортировки. Однако он частично компенсирован снижением тарифов на дизельное топливо и положительной динамикой обменного валютного курса.
Из общей суммы расходов на проведение горных работ, составившей $31,6 миллиона, в третьем квартале 2020 года капитализировали $29,4 миллиона. В третьем квартале 2019-го общая сумма расходов составила $51,1 миллиона, из которых капитализировали $18,9 миллиона.
Расходы на фабричную переработку в пересчете на тонну в третьем квартале 2020 года составили $10,97 против $12,32 в том же квартале 2019-го.
Сокращение в первую очередь связано с плановой остановкой фабрики в третьем квартале 2019 года. Аналогичная остановка в 2020 году перенесена на четвертый квартал.
Кроме того, на указанное снижение положительно повлияли увеличение объемов фабричной переработки и благоприятная динамика обменного курса иностранной валюты. Однако все это частично нивелировано ростом расходов на производство золота в результате переработки золотоносных углеродных частиц.
Производственные издержки в пересчете на унцию реализованной продукции составили в третьем квартале 2020 года $326 против $404 в третьем квартале 2019-го.
Снижение связано с сокращением расходов на фабричную переработку в перерасчете на тонну и резким уменьшением нынешних объемов извлечения руды на Кумторе, что привело к росту расходов, капитализированных как вскрыша и подлежащих амортизации.
Совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в пересчете на унцию реализованной продукции (без учета налога на валовой доход) в третьем квартале 2020 года составили $639 на унцию. В том же квартале 2019-го они составляли $626 долларов на унцию.
Увеличение в первую очередь связано со снижением объема реализации продукции и повышением капитализации вскрышных работ. Поскольку основное внимание уделили вскрышным работам в рабочей зоне № 20, что отчасти нивелировано снижением производственных издержек.
С учетом налога на валовой доход показатель по итогам третьего квартала 2020 года составил $905 на унцию против $832 на унцию в том же квартале 2019-го.
Ход геологоразведочных работ
Программа буровых работ 2020 года предусматривает задачу прохождения 55 тысяч метров разведочных скважин, которые сосредоточены в наиболее приоритетных и перспективных точках. Зоны первой очереди включают в себя ряд областей в центральном, юго-западном и сарыторском карьерах, где в 2018-2019 годах получили положительные результаты.
В рамках выполнения программы разведочных буровых работ третьего квартала 2020 года пройдено 45 скважин алмазного бурения и 11 скважин с обратной промывкой общей протяженностью 11 тысяч
Главной задачей буровых работ была проверка зон сульфидной (центральный участок карьера — северный борт) и оксидной минерализации в коридоре между центральным и юго-западным карьерами (зоны «Надежда», «Треугольник» и юго-западная оксидная зона) на периферии сарыторского карьера, в северо-восточных областях и в районе Муздусуу (центральный участок месторождения).
Основные производственные и финансовые результаты «Кумтора»
Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления
За девять месяцев 2020 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 10,21 миллиарда сомов.
Подоходный налог, социальные отчисления и прочие платежи
Комментарий
Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты третьего квартала 2020 года: «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить ни на одном из наших объектов вспышки и распространения вируса COVID-19. Нашей заботой остается обеспечение жизни, здоровья и благополучия сотрудников, работников подрядных организаций и местного населения. Кроме того, мы пристально следим и за развитием политических событий в Кыргызстане, стремясь обеспечить непрерывность работы «Кумтора».
Хороших производственных показателей добились в этом квартале рудники «Кумтор» и «Маунт Миллиган». Хорошим подспорьем явился для нас и рудник «Оксют».Скотт Перри
«Рудник демонстрирует отличные успехи по всем показателям: высоким уровнем производства, низким уровнем расходов и производством потока денежных средств», — отметил Скотт Перри.
«Мы дорабатываем технический отчет по руднику «Кумтор»: в план продления срока его эксплуатации будут включены дополнительные разделы, касающиеся расходов на производство горных работ, коэффициентов извлечения золота из руды и данные по устойчивости отвальных пород», — отметил глава «Центерры».
- Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 сентября 2020 года на «Кумторе» произвели свыше 13,1 миллиона унций золота.
- «Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».
- «Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира, и одна из крупнейших западных компаний по производству золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет три основных актива — рудники «Кумтор» в Кыргызской Республике, «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канада и «Оксут» в Турции. Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.
Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 401 766 акций.
На 16 ноября 2020 года стоимость пакета акций Кыргызстана составляет $713 миллионов 553 тысячи 969.
Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам третьего квартала 2020 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.