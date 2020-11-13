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Экономика

Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в ноябре интервенцию

Очередной скачок курса доллара вынудил Национальный банк выйти на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что продано $6,2 миллиона с расчетами на дату сделки и $20,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала года НБ КР провел 16 интервенций, продав $372,5 миллиона.

Отметим, что доллар штормит уже второй месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке Национальному банку пришлось продать рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, но в выходные снова вырос до 84,5 сома. Евро при этом преодолел отметку в 100 сомов. Накануне курс снова вырос, достигнув 84,9 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172826/
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