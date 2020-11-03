С марта реструктуризировано 200 тысяч кредитов на 80 миллиардов сомов

С марта 2020 года финансово-кредитными организациями проведена реструктуризация около 200 тысяч кредитов на общую сумму более 80 миллиардов сомов. Об этом 24.kg сообщили в Национальном банке, комментируя требования о кредитной амнистии.

По его данным, Нацбанк в рамках своих полномочий предпринимает все меры для сглаживания отрицательных последствий пандемии и связанных с этим ограничений для предпринимателей и населения. С 18 марта по рекомендации Национального банка всеми финансово-кредитными организациями страны обратившимся заемщикам были предоставлены отсрочки по кредитным платежам как по основной сумме кредита, так и по начисленным процентам в отдельности или вместе.

Нацбанк запретил коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям налагать штрафные санкции, неустойки (штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по кредиту.

Запрещено начислять и взимать комиссионные и другие платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров; включать в негативную кредитную информацию, информацию по просроченным платежам по кредитам.

«Национальный банк на постоянной основе проводит работу с коммерческими банками и кредитными организациями. Даются разъяснения о необходимости проведения ими активной работы с клиентами по детальному разъяснению условий проведения реструктуризации кредитов и начисленных процентов по ним, а также прав заемщиков на досрочное погашение кредитов», — подчеркнули в Нацбанке.

«При возникновении каких-либо вопросов по предоставлению отсрочки по кредитным платежам заемщику следует, прежде всего, обратиться в свою кредитную организацию, поскольку споры, возникающие из гражданско-правовых договоров, должны решаться путем переговоров сторон, а если стороны не смогли прийти к согласию — в судебном порядке. В случае возникновения вопросов или жалобы в адрес кредитной организации заемщик может обратиться в Национальный банк», — заключили в НБ КР.