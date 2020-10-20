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Экономика

За месяц международные резервы Кыргызстана снизились на $76 миллионов

По итогам сентября валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $76 миллионов 58 тысяч. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что резервы составляют $2 миллиарда 994,6 миллиона. По сравнению с сентябрем 2019 года показатель вырос на $708,87 миллиона.

С начала года резервы выросли на $570,49 миллиона.

Напомним, что Национальный банк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В сентябре из-за резкого роста курса доллара Национальный банк вынужден был продавать доллары на валютном рынке. Всего проведено четыре интервенции, во время которых реализовано $65,4 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170039/
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