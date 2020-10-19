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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки после выборов. Разработка месторождения Джеруй приостановлена

В Таласской области разработка месторождения Джеруй временно приостановлена. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОсОО «Альянс Алтын».

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Уточняется, что ситуация на руднике взята под контроль компании. Объект охраняется службой безопасности и народными дружинниками из числа местных жителей.

«6 октября произошла несанкционированная попытка захвата месторождения. Неизвестные лица подожгли технику, вспомогательные объекты комплекса ЗИФ и оборудование, разгромили технику. Лица, виновные в поджогах, устанавливаются. Размер нанесенного ущерба уточняется. По предварительной оценке, ущерб составил минимум $15 миллионов», — сообщили редакции.

На месторождении Джеруй в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр, двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании. Поступали сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На Кичи-Чаарате выставили местную охрану. В Нарынской области была приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече. Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» также приостановил работу.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169885/
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