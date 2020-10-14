В ЕАЭС формируют новую дорожную карту для борьбы с препятствиями на рынке

Страны Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией начали формировать новую дорожную карту по устранению препятствий на 2021-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, Евразийский межправсовет поручил ЕЭК сформировать перечень изъятий и ограничений, которые государства планируют устранить в ближайшие два года. В него войдут наиболее актуальные и значимые из них. Совет ЕЭК в трехмесячный срок с момента утверждения списка должен будет принять соответствующую дорожную карту по их устранению.

«Утверждение перечня изъятий и ограничений и формирование дорожных карт на двухлетний период, направленных на их устранение, обеспечивают системный подход в работе с препятствиями. Представляется, что такая работа межправсовета и комиссии помогает бизнес-сообществу стран союза планировать и прогнозировать свою деятельность на пространстве ЕАЭС», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.