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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнес-сообщество просит возобновить работу банков и предприятий

Лидеры бизнес-ассоциаций выдвинули ряд требований.

В частности, возобновить деятельность коммерческих банков и транзакций банковской системы Кыргызстана.

Обеспечить полноценное функционирование органов Налоговой службы, Социального фонда и других государственных органов, регулирующих предпринимательскую деятельность, а также обеспечить охрану и жизнедеятельность стратегически важных объектов и субъектов предпринимательства.

Бизнес-сообщество отмечает, что республика рискует столкнуться с перебоями в поставках продовольствия и других жизненно важных товаров, прекращением работы малых, средних и крупных предприятий, в которых заняты сотни тысяч граждан. Это приведет к существенным выпадениям из госбюджета и повысит социальную напряженность в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168207/
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