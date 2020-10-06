11:35
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Экономика

Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу

Национальный банк рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регулятора.

По его данным, такое решение принято для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранения активов финансово-кредитных организаций. В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендовал обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов (по телефону, через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другое).

«Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», — подчеркнули в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/167818/
просмотров: 2102
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк: Споры между кредитором и заемщиком решают путем переговоров
Нацбанк Кыргызстана возобновил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Нацбанк направил более 6 миллиардов сомов на поддержку экономики
Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с заемщиками преждевременно
Нацбанк приостановил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Реструктуризация кредитов составила половину кредитного портфеля банков
Нацбанк будет мотивировать банки предоставлять долгосрочные кредиты
Толкунбек Абдыгулов: Помогая экономике, не надо ломать рыночные условия
Для сглаживания последствий вспышки COVID-19 Нацбанк проведет кредитный аукцион
Отчисления с прибыли Национального банка увеличат до 90 процентов
Популярные новости
Российские аналитики дали расклад по&nbsp;внешнему долгу Кыргызстана Российские аналитики дали расклад по внешнему долгу Кыргызстана
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;октября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 октября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;5&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 октября
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
11:33
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
11:27
Сторонники Атамбаева освободили Фарида Ниязова из Бишкекского СИЗО-1
11:25
Гражданские активисты призывают к досрочным выборам президента
11:18
Чолпон Джакупова: Жогорку Кенеш должен собраться на экстренную сессию
11:15
Беспорядки в Бишкеке. В правительстве работают в особом режиме