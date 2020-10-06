Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу

Национальный банк рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регулятора.

По его данным, такое решение принято для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранения активов финансово-кредитных организаций. В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендовал обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов (по телефону, через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другое).

«Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», — подчеркнули в НБ КР.