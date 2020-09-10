Нацбанк: Споры между кредитором и заемщиком решают путем переговоров

Споры, возникающие из гражданско-правовых договоров, решаются путем переговоров сторон и — в крайнем случае — в судебном порядке. Так 24.kg прокомментировали жалобы заемщиков на якобы незаконные начисления процентов микрокредитной компанией.

В Национальном банке отмечают, что в случае возникновения спорных вопросов или невозможности прийти к общему решению с финансово-кредитной организацией заемщику следует прежде всего обратиться туда письменно.

При этом регулятор также напоминает, что все заемщики банков и небанковских финансово-кредитных организаций имеют право обращаться в Нацбанк с письменным заявлением или же за устной консультацией в случае, если их права как заемщика были нарушены/ущемлены или со стороны финансово-кредитных организаций осуществляются неправомерные действия в отношении них.

Если нарушения принципов кредитования или банковского законодательства подтвердятся, то НБ КР примет меры.

«Национальный банк на постоянной основе проводит работу по мониторингу деятельности финансово-кредитных организаций. В том числе анализируется и работа по пересмотру сроков платежей и других условий по кредитам заемщиков, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с этим ограничений», — заключили в финансовом регуляторе.