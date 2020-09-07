Из-за пандемии бюджет Бишкека потерял 878 миллионов сомов

Из-за пандемии в бюджет города не поступило 878 миллионов сомов. Об этом на планерке в мэрии сообщил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов.

По его словам, доходы городской казны за январь — август составили 5 миллиардов 139 миллионов сомов при плане в 6 миллиардов 17,5 миллиона сомов. «По сравнению с аналогичным периодом 2019 года темп роста фактических поступлений составляет 94 процента», — отметил он.

Азиз Суракматов обратился к главам налоговых инспекций и акимиатов с предложением проводить регулярные совещания и переговоры с бизнесом на предмет увеличения доходности.