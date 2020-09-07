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Экономика

В Нарынской области создадут молочно-товарный комплекс

В Нарынской области ожидается создание первого кластера «Строительство молочно-товарного комплекса ОсОО «Ат-Башы сут». Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, строительство комплекса включает не только производство, но и необходимый агросервис. В проекте предусмотрено создание фермы на 130 голов КРС швейцарской породы молочного направления.

«Такой новый подход будет способствовать развитию всей цепочки добавленной стоимости, созданию новых рабочих мест и формированию высоких доходов населения. При строительстве молочно-товарного комплекса будут созданы все условия для круглогодичной работы предприятия, а также дополнительно появится 45 новых рабочих мест», — подчеркнули в Минэкономики.

В ведомстве отмечают, что ОсОО «Ат-Башы Сут» создано в 2012 году. Мощность предприятия составляет 10 тонн молока в день, из-за недостатка молока-сырца в осенне-зимнее время производство сезонно простаивало. После модернизации планируется увеличить мощность завода до 20 тонн в день.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164346/
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