В ЕАЭС рассматривают вопрос о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел вопрос о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

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По ее данным, с просьбой рассмотреть вопрос к президенту Беларуси, председателю Высшего евразийского экономического совета Александру Лукашенко обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ЕЭК подчеркнули, что окончательное решение примут главы государств Союза.

«Узбекистан в последние годы расширяет двустороннее сотрудничество со странами ЕАЭС. В 2016-2019 годах общий товарооборот Узбекистана с государствами Союза вырос на 60 процентов — до $8,4 миллиарда. Сегодня доля внешней торговли Узбекистана с ЕАЭС составляет 30 процентов, а объем экспорта сельхозпродукции превышает 75 процентов», — отмечают в ЕЭК.