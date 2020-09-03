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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

«Кумтор» продолжает помогать. Компания перечислила Минздраву $1 миллион

1 сентября 2020 года компания «Кумтор Голд Компани» («Кумтор») перечислила 78,468,300 сома (эквивалент в $1 миллион по официальному курсу НБ КР на 1 сентября 2020 года) на счет Министерства здравоохранения Кыргызстана.

«Кумтор», понимая всю важность предпринимаемых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также следуя приверженности принципам социально-ответственного бизнеса, выделила средства Министерству здравоохранения на ремонт лечебных учреждений республики и оснащение их медицинским оборудованием», — проинформировали в офисе компании.

Президент «Кумтор Голд Компани» Деон Баденхорст выразил надежду, что выделенный компанией «Кумтор» $1 миллион будет не только достойным вкладом нашего предприятия в борьбу с COVID-19, но и позволит улучшить систему здравоохранения в целом по стране.

Напомним, в сложное время, сложившееся из-за пандемии коронавируса, «Кумтор» уже оказывал помощь стране.

В марте 2020 года «Кумтор Голд Компани» выделила финансовую помощь в размере $ 100 тысяч, которая была направлена на обеспечение необходимыми медицинскими средствами соответствующих структур и населения Иссык-Кульской области, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику и недопущение дальнейшего распространения COVID-19 на территории региона.

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Фонд развития Иссык-Кульской области выделил 12 миллионов сомов на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в регионе. Этот фонд формируется из отчислений «Кумтор Голд Компани» в размере 1 процента от валового годового дохода компании.

В июле, в самый пик заболеваемости COVID-19 в Кыргызстане, компания «Кумтор» закупила 90 кислородных концентраторов, которые переданы в медицинские учреждения Джети-Огузского и Тонского районов, а также города Балыкчи. Распределение осуществлялось согласно койко-местам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163925/
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