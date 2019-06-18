С начала года хозсубъекты вернули в бюджет 2,2 миллиарда сомов

С начала года хозяйствующие субъекты вернули в бюджет 2 миллиарда 202,5 миллиона сомов иностранных кредитов и бюджетных ссуд. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, возвращено 1 миллиард 490,83 миллиона сомов основной суммы долга и 711,67 миллиона сомов процентов и штрафов. При этом основную сумму возвращенных средств составляют иностранные кредиты — 1 миллиард 824,34 миллиона сомов (82,8 процента). Бюджетных ссуд возвращено 378,15 миллиона сомов (17,2 процента).

По сравнению с прошлым годом возврат бюджетных ссуд и иностранных кредитов вырос в 1,7 раза. При этом прогноз поступления от возврата задолженностей хозяйствующих субъектов республики по бюджетным кредитам на 2019 год составляет 3 миллиарда 496,76 миллиона сомов.