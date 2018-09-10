В бюджет от возврата ссуд и кредитов поступило более 2 миллиардов сомов

Хозяйствующими субъектами республики за январь-август 2018 года возвращено задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 2 миллиарда 93,04 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, 1 миллиард 452,04 миллиона сомов составил возврат основной суммы долга и 641 миллион сомов — пени и штрафов. Кроме того, в Национальный банк с начала года возвращено 265,37 миллиона сомов заемных средств.

Всего в 2018 году ожидается поступлений от возврата ссуд и задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 3 миллиарда 190,84 миллиона сомов. В том числе погашение основного долга составит 2 миллиарда 159,6 миллиона сомов, процентов и штрафов — 1 миллиард 31,24 миллиона сомов.