19:37
USD 78.19
EUR 92.37
RUB 1.04
Экономика

Цифра дня. 200 тысяч кредитов реструктуризировали из-за коронавируса

На сегодня в рамках помощи бизнесу и гражданам, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, было реструктуризировано 200 тысяч кредитов. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, это составляет более половины всего кредитного портфеля коммерческих банков Кыргызстана. Все они реструктуризировали займов на 80 миллиардов сомов.

«Эта работа будет продолжена. Банкам даются разъяснения о недопустимости наложение штрафов и пени, о необходимости реструктуризации кредитов в целом. При возникновении вопросов по реструктуризации надо обращаться в банки или госрегулятор», — заключил Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163352/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство упростило требования при выдаче кредитов банками
В Бишкеке митингуют заемщики: требуют отсрочки выплаты по кредитам
Президент: Кыргызстан больше не будет брать краткосрочные кредиты
Цифра дня. 154 тысячи заемщиков получили отсрочку по кредитам
Кыргызстан получил $321 миллион внешней помощи
Саудовская Аравия готова выдать Кыргызстану в кредит $35 миллионов на 25 лет
Угрозы, штрафы и долги. Рестораторы Бишкека на грани банкротства
Где деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом? От Минфина требуют отчета
Депутат просит правительство взять на себя выплату процентов по кредитам бизнеса
Президента просят не ратифицировать соглашение «Образование для будущего»
Популярные новости
Приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов растет второй месяц подряд Приток денежных переводов от мигрантов растет второй месяц подряд
ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса
Веерных отключений зимой в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет, обещают чиновники Веерных отключений зимой в Кыргызстане не будет, обещают чиновники
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;25&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
27 августа, четверг
19:26
Выборы-2020. Суд встал на сторону партии «Кыргызстан» Выборы-2020. Суд встал на сторону партии «Кыргызстан»
19:18
Ремонт дорог. Год не могут доделать улицу Джалиля в Бишкеке
19:17
Журналистов не пустили на оглашение решения по жалобе партии «Кыргызстан»
19:00
Цифра дня. 200 тысяч кредитов реструктуризировали из-за коронавируса
18:45
Девятилетний мальчик погиб в ДТП на автодороге Бишкек — Ош