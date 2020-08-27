Цифра дня. 200 тысяч кредитов реструктуризировали из-за коронавируса

На сегодня в рамках помощи бизнесу и гражданам, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, было реструктуризировано 200 тысяч кредитов. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, это составляет более половины всего кредитного портфеля коммерческих банков Кыргызстана. Все они реструктуризировали займов на 80 миллиардов сомов.

«Эта работа будет продолжена. Банкам даются разъяснения о недопустимости наложение штрафов и пени, о необходимости реструктуризации кредитов в целом. При возникновении вопросов по реструктуризации надо обращаться в банки или госрегулятор», — заключил Толкунбек Абдыгулов.