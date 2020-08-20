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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

ГНС намерена до конца 2020 года перевыполнить план по сбору налогов

Государственная налоговая служба направит все усилия на выполнение годового плана по налогам с предполагаемым ежемесячным перевыполнением. Об этом на брифинге сообщил председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

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По его словам, в августе ведомство поставит акцент на администрирование косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕАЭС, а также сбор местных налогов, в том числе на транспорт, жилую недвижимость и земельный.

«В связи с карантином выпадение в государственный бюджет по налогам составило 6 миллиардов 417 миллионов сомов, в республиканский — 5 миллиардов 438 миллионов сомов. За два последних месяца, несмотря на пандемию в стране, отставание по государственному бюджету сокращено на 2 миллиарда сомов, по республиканскому — на 1,9 миллиарда сомов», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162947/
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