Более 10 тонн золота добыли на «Кумторе» в первом полугодии 2020 года

В первом полугодии 2020 года на «Кумторе» произвели 325 тысяч 551 унцию, или 10 тонн 125,77 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 6,46 миллиарда сомов, сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

Работа в условиях противодействия вирусу COVID-19

«Кумтор» продолжает ограничительные и профилактические мероприятия по недопущению распространения эпидемии COVID-19 на территории рудника. Хотя эпидемия и не сказалась на результатах операционной деятельности предприятия во втором квартале, компания начала отмечать отсутствие некоторой части коллектива на рабочих местах вследствие роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и других болезней в Кыргызстане.

Как следствие, открытые горные работы в июле производили не в полном объеме, хотя фабрика работает в штатном режиме и, как ожидается, справится с годовыми плановыми показателями по производству золота за счет переработки складских запасов руды.

Компания продолжит корректировки планов в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности сотрудников «Кумтора» и местного населения.

Поскольку «Кумтор» представляет хорошо изолированную территорию с расположенным на ней собственным жилым лагерем сотрудников, то все члены коллектива и работники подрядных организаций до прибытия на рудник обязаны проходить комплексное тестирование.

В ходе тестирования по состоянию на 21 июля 2020 года наличие вируса COVID-19 обнаружили у 381 сотрудника и работника подрядных организаций, что составляет примерно 4,3 процента от 8 тысяч 837 тестов, проведенных среди членов трудового коллектива «Кумтора».

Производство и реализация продукции

Фото «Кумтор Голд Компани». Золотоизвлекательная фабрика на руднике

245 унций

65 унций

Объем производства золота на «Кумторе» во втором квартале 2020 года составил 173 тысячизолота, тогда как в аналогичном квартале 2019-го — 151 тысячу

Увеличение обеспечили более высокое содержание золота в поставляемой на фабрику руде из ранее заготовленных складских запасов и более высокий коэффициент извлечения металла из руды.

Во втором квартале 2020 года на фабрику поставлялась руда, содержание золота в которой в среднем составляло 3,95 грамма на тонну. Коэффициент извлечения золота из руды — 84,1 процента. В том же квартале 2019-го эти показатели составили 3,48 грамма на тонну и 82,3 процента.

Во втором квартале 2020 года реализовали 170 тысяч 350 унций , или 5 тонн 289,48 килограмма золота.

Общий доход от реализации золота во втором квартале 2020 года составил $286,4 миллиона.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в Кара-Балте. Это предусмотрено договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызстане и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

Объем и расходы на проведение горных работ

Во втором квартале 2020 года на «Кумторе» продолжили вскрышные работы и мероприятия по удалению льда в рабочей зоне № 20. Объем горных работ составил 23,1 миллиона тонн породы против 39,9 миллиона тонн, извлеченных за тот же период 2019-го. То есть указанный объем сократился на 42 процента, что главным образом связано с увеличением маршрута движения грузового транспорта из-за изменения местоположения отвала, который перенесли из долины близ ручья Лысый в Центральную долину. Снижение также связано с уменьшением коэффициента использования техники по причине сокращения количества рабочей силы.

Те 23,1 миллиона тонн, что извлекли во втором квартале 2020 года, капитализировали в качестве вскрыши в пользу будущей продукции, которую получат в рабочей зоне № 20.

В целях возвращения в строй отвала, расположенного в долине ручья Лысый, и продолжения там отгрузки пустой породы, во втором квартале разработан и представлен на рассмотрение в уполномоченные государственные органы Кыргызстана новый специальный проект производства горных работ на руднике «Кумтор».

На ближайшие два года отвал в долине ручья Лысый будет основным для рудника благодаря его близости к рабочей зоне № 20.

Соответствующие положительные экспертизы уполномоченных государственных органов на Специальный проект производства горных работ на руднике «Кумтор» получены 24 июля 2020 года. Таким образом, в третьем квартале динамика отвала пустой породы в долине ручья Лысый вернется к плановому уровню.

Расходы на проведение горных работ в перерасчете на тонну во втором квартале 2020 года составили $1,64 против $1,32 в том же квартале 2019 года.

Рост себестоимости горных работ в первую очередь вызван сокращением их объема, но частично компенсирован снижением тарифов на дизельное топливо и положительной динамикой обменного валютного курса.

Из общей суммы расходов на проведение горных работ, составлявшей $37,9 миллиона, во втором квартале капитализировали $35 миллионов (только расходы на горные работы, исключая расходы на перемещение руды с рудных складов). Во втором квартале 2019-го цифра составляла $12,1 миллиона.

Расходы на фабричную переработку в перерасчете на тонну во втором квартале 2020 года составили $11,17 против $11,51 в том же квартале прошлого года.

Это связано в первую очередь с благоприятной динамикой обменного курса иностранной валюты и более низкими расходами на электроэнергию и услуги подрядных организаций. Однако частично это нивелировано ростом расходов на оплату услуг подрядной организации, которая занималась переработкой угольной мелочи вследствие повышения ее контрактных тарифов.

Производственные издержки в перерасчете на унцию реализованной продукции составили во втором квартале 2020 года $321 доллар против $393 во втором квартале 2019-го. Указанное снижение, прежде всего, вызвано увеличением объема реализации золота.

Совокупные затраты на поддержание производства

Совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции (без учета налога на валовой доход) во втором квартале 2020 года составили $696 на унцию.

В том же квартале 2019-го они составляли $562 на унцию. Отмеченное увеличение в основном вызвано повышением капитализации вскрышных работ (поскольку основное внимание им уделили в рабочей зоне № 20) и закупкой одиннадцати новых самосвалов для укрепления технической оснащенности рудника для расширения объема горных работ и повышения потенциала «Кумтора» с учетом будущего расширения рудника.

Однако эти расходы частично компенсировали ростом объема реализации продукции, сокращением производственных расходов и снижением расходов на поддержание производства.

С учетом же налога на валовой доход показатель по итогам второго квартала 2020 года составил $933 на унцию против $744 на унцию в том же квартале 2019-го.

Ход геологоразведочных работ

Во втором квартале 2020 года в рамках выполнения программы буровых работ пройдено 15 скважин алмазного бурения общей протяженностью 4 тысячи 663 метра .

Главная задача буровых работ — проверка зон сульфидно-оксидной минерализации, расположенных в коридоре между Центральным и Юго-Западным карьерами (зоны окисленной руды с глубоким залеганием рудных тел «Кошулуу», «Надежда» и «ЮЗ»), на периферии карьера Сарытор, на участках «СВ» и Муздусуу.

В апреле из-за проведения противовирусных карантинных мероприятий программу разведочных буровых работ на «Кумторе» временно приостановили, но в июне возобновили.

Из-за перерыва отдельные элементы запланированной программы буровых работ могут быть перенесены на 2021 год.

Программа буровых работ 2020 года предусматривает прохождения 55 тысяч метров разведочных и 15 тысяч метров уплотняющих скважин, которые сосредоточены в наиболее приоритетных и перспективных точках.

Зоны первой очереди включают в себя ряд зон/областей в Центральном, Юго-Западном и Сарыторском карьерах на основании результатов геологического моделирования по недавнему обновлению ресурсной блок-модели Кумтора, а также положительных результатов бурения за 2018-2019 годы.

Программа включает возобновление бурения в недоразведанных сегментах в области золотой минерализации Кумтора — северо-восточные области, Бордоо, Акбель, а также концептуальные жилы (зона Надежды и другие).

Данные о возможных объемах геологоразведочных работ будут включены в последний технический отчет по руднику «Кумтор», который подготовят осенью 2020 года.





Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления

За первое полугодие 2020 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 6,46 миллиарда сомов.





Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты второго квартала 2020 года: «На всех своих предприятиях мы внимательно следим за тем, чтобы не произошло вспышки и распространения вируса COVID-19, и делаем все для обеспечения жизни, здоровья и благополучия наших сотрудников, работников подрядных организаций и местного населения. Главной движущей силой во всех наших достижениях является наша твердая решимость следовать программе безопасности Work Safe — Home Safe.

Замечательные производственные показатели продемонстрировали в этом квартале рудники «Кумтор» и «Маунт Миллиган». На руднике «Оксют» началось промышленное производство. Скотт Перри

«Для «Кумтора» это был еще один квартал, который он завершил производством 173 тысяч 245 унций золота. Его совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили $696», — отметил Скотт Перри.

«Решение Совета директоров «Центерры» об увеличении ежеквартального дивиденда на 25 процентов и доведении его до уровня 0,05 доллара (канадских) на обыкновенную акцию, которое обнародовали 31 июля 2020 года и которое мы планируем соблюдать в будущем, принято с учетом наших уверенных производственных показателей и ввиду благоприятной конъюнктуры повышения цен на золото. Оба эти фактора положительно сказались на росте у нас потока свободных денежных средств и формировании положительного баланса с отсутствием долговых обязательств по состоянию на 30 июня 2020 года», — заявил Скотт Перри.

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. Всего с начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 июня 2020 года на «Кумторе» произведено свыше 13 миллионов унций золота.

«Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

«Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира, и одна из крупнейших западных компаний по производству золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет два основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызстане и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канада, и ведет строительство в еще одном золотом руднике «Оксут Голд» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» — держатель самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 миллионов 401 тысячи 766 акций. На 10 августа 2020 года его стоимость превысила $1 миллиард.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам второго квартала 2020 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.