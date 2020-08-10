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Экономика

Розничные цены на ГСМ выросли. Пока только в Бишкеке

На автозаправочных станциях Бишкека сегодня выросли цены на горюче-смазочные материалы, сообщает финансовый портал Акчабар.

Согласно данным сайтов крупных сетей АЗС в столице, с 10 августа цена на бензин марки АИ-92 осталась без изменений.

Средняя цена бензина марки АИ-92 на АЗС Бишкека составляет 33 сома. Средняя стоимость дизельного топлива — 35,6 сома, сжиженного газа — 23,73 сома.

Наиболее низкая цена на бензин марки АИ-92 — 32,7 сома, высокооктанового АИ-95 — 36,5 сома. Бензин марки АИ-98 предлагают две сети АЗС: «Газпром нефть» — по цене 42,4 сома и «Бишкек петролиум» — по 39,9 сома за литр.

Минимальная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС — 34,9 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162070/
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