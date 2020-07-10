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Экономика

Минфин: Мероприятия для борьбы с COVID-19 финансируются в полном объеме

«Финансирование мероприятий, связанных с COVID-19, осуществляется своевременно и в необходимом объеме», — заявили в Министерстве финансов.

По его данным, в республиканском бюджете на 2019 год на сферу здравоохранения было выделено 3,6 миллиарда сомов. В 2020-м показатель вырос до 6,6 миллиарда. На выплату установленных компенсаций и доплат медицинским работникам, вовлеченным в мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, только из республиканского бюджета направлено 243,3 миллиона сомов.

«Кроме того, профинансированы мероприятия по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильных кислородных концентраторов, средств индивидуальной защиты, необходимых медицинских препаратов и средств гигиены», — подчеркнули в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158922/
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