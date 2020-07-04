Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков

Правление Национального банка Кыргызстана временно приостановило инспекторские проверки коммерческих банков. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что проверки также не будут проводить в небанковских финансово-кредитных организациях, гарантийном фонде, специализированной финансово-кредитной организации, обменных и кредитных бюро, в том числе по запросам третьих сторон.

Временно приостанавливают проверки помещений на соответствие требованиям, установленным в положении о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой. Для восполнения лицензионных и процедурных мероприятий соответствующие проверки помещений обменных бюро будут осуществлять по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Решения приняты из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране и для минимизации риска распространения коронавируса среди работников Национального банка при осуществлении ими служебных обязанностей.