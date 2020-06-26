Цифра дня. 705,5 миллиона сомов задолжали кыргызстанцы «Северэлектро»

За пять месяцев дебиторская задолженность кыргызстанцев за электроэнергию составила 705,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, с начала текущего года дебиторская задолженность выросла на 86,9 миллиона сомов, или 14 процентов.

«Всего собрали 3,5 миллиарда сомов платежей, или 96,7 процента. Уровень сбора средств влияет на проводимые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду», — говорится в сообщении.

По итогам пяти месяцев в распредсети «Северэлектро» поступило 2,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 40,6 миллиона киловатт-часов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. «Это связано с остановкой экономической деятельности некоторых промышленных абонентов в связи с пандемией коронавируса в стране», — заявили в компании.

С 26 марта акционерное общество прекратило отключение электроэнергии за дебиторскую задолженность, а с 1 апреля — начисление пени.