Толкунбек Абдыгулов: Помогая экономике, не надо ломать рыночные условия

«Если мы чересчур увлечемся нерыночными механизмами, то банковская система просто перестанет существовать», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сейчас Нацбанк работает с правительством над созданием новых программ по льготному кредитованию. Новый пакет антикризисных мер принят. Министерство финансов ведет переговоры с коммерческими банками для реализации программы льготного кредитования. Там, где не будет хватать ликвидности, Нацбанк ее предоставит.

«Но все равно Национальный банк является очень консервативной организацией. Мы ко всему подходим с целью, что надо помогать, но не ломать рыночные условия. Если увлечься нерыночными механизмами, то у банков не будет желания привлекать депозиты у населения. Тогда функцию финансового посредничества заместят наши интервенции. Мы тесно работаем с коммерческими банками и правительством. Будет увеличено в разы количество денег, предлагаемых Национальным банком коммерческим», — заключил Толкунбек Абдыгулов.