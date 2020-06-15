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Экономика

Реструктуризация кредитов составила половину кредитного портфеля банков

«На сегодня банки реструктуризовали 132 тысячи 170 кредитов на 70 миллионов сомов. Это половина всего кредитного портфеля», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сегодня Нацбанк анализирует, насколько пандемия коронавируса повлияла на банковскую систему. Разработаны несколько моделей, проводились стресс-тестирования. Но банки в карантин тоже не работали два месяца.

«Мы обсудили с правительством и эти дополнительные 10 процентов прибыли НБ КР решили направить в резервный фонд. В июне-июле проведем анализ. По его итогам будет понятно, нужна ли помощь финансовому сектору и какая. Сейчас данных об этом нет. Если не будет потребности в помощи, то деньги пойдут на поддержку бюджета», — отметил Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156019/
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