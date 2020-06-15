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Экономика

Для сглаживания последствий вспышки COVID-19 Нацбанк проведет кредитный аукцион

Национальный банк Кыргызстана планирует 19 июня проведение кредитного аукциона для коммерческих банков. Об этом сообщил на сайте НБ КР.

По его данным, аукцион проводят для сглаживания негативных экономических последствий от распространения COVID-19 и поддержки реального сектора экономики.

Общий объем предложенных кредитных ресурсов составит 1 миллиард сомов.

Эти деньги банки смогут направить только на кредитование субъектов предпринимательской деятельности, в том числе для обеспечения средствами на оборотный капитал.

«Параметры и условия кредитного аукциона определят по итогам заседания Комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка, запланированного на 15 июня 2020 года», — заключили в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155978/
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