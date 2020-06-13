МДС: Повышение налога на доходы горнодобывающих предприятий отпугнет инвесторов

Бизнес-сообщество с сожалением восприняло возможное принятие инициативы о повышении налога на доходы золотодобывающих предприятий. Об этом сообщили в Международном деловом совете.

Накануне Жогорку Кенеш принял во втором чтении законопроект, направленный на повышение налога на доходы золотодобывающих предприятий на 7 процентов по каждой позиции ставки налога.

Эта норма устанавливает ставку налогу в размере от 8 до 27 процентов от выручки (!) в зависимости от цены на золото.

«При нынешней цене на золото в $1 тысячу 727 за тройскую унцию ставка составит 18 процентов от выручки. При этом не учитывают расходы на добычу (себестоимость продукции), другие налоги и платежи. Кроме того, предполагается установление единой ставки роялти (5 процентов) как для крупных, так и для мелких месторождений золота», — рассказали в МДС.

Бизнес отмечает: горная добыча — технологически сложная и затратная отрасль, которая требует специализированного профессионального подхода. Даже при действующем налоговом режиме и ценах на металлы крупнейшим компаниям потребуется от 10 до 20 и более лет, чтобы только окупить сотни миллионов долларов, инвестированных в экономику страны, не говоря о получении прибыли. И это без учета поправки на инфляцию, колебаний на рынке сырья, политических и социальных рисков.

По данным исследования международный компании Ernst&Young (2018), золотодобывающие компании Кыргызстана платят по меньшей мере 20 видов налогов, неналоговых и иных обязательных платежей. Общая налоговая нагрузка на отрасль в КР, по разным подсчетам, составляет от 20 до 30 процентов к выручке.

Это самая высокая нагрузка по сравнению с другими отраслями и аналогичными показателями других стран.

«Любое существенное повышение налогового бремени в отрасли неминуемо ведет к сокращению инвестиций в развитие, рабочих мест, расходов на оплату труда и добровольных выплат. Это также ведет к изменениям в технологии добычи и неэффективному использованию минерально-сырьевой базы. По отдельным проектам производство может стать и вовсе нерентабельным, что может привести к приостановке или прекращению производственной деятельности в самых отдаленных горных районах страны», — уверены в Международном деловом совете.

Но самое главное — это отпугнет большинство потенциальных инвесторов в отрасль. А ведь она может действительно стать двигателем роста других приоритетных секторов экономики нашей страны — энергетики, сельского хозяйства и многих других.

В погоне за миллионами сомов дополнительных платежей в бюджет в этому году страна может потерять миллиарды долларов (!) в виде сокращенных инвестиционных проектов и не поступивших инвестиций в будущие годы. Международный деловой совет

«Особое сожаление вызывает то, что ведомства, ответственные за долгосрочное экономическое развитие, — Министерство экономики и Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования показали поверхностный подход к горнодобывающей промышленности, отсутствие принципиальной позиции (позиция правительства по ставке налога поменялась с 3 до 7 процентов) и долгосрочного видения развития экономики и реального сектора страны», — говорится в сообщении.

Такой упор министерств экономического профиля на пополнение бюджета любыми путями оставляет бизнес практически беззащитным перед государственным аппаратом, а дальнейшие долгосрочные инвестиции в страну — сомнительными.

В условиях самого серьезного экономического кризиса XXI века, вызванного глобальной пандемией, страны по всему миру стараются максимально снизить налоговое бремя и помочь бизнесу и людям выжить.

Крупный бизнес Кыргызстана ощущает на себе беспрецедентное повышение налогового бремени, многомиллионные доначисления налогов и неясные перспективы на будущее.

Бизнес отмечает, что одной из основных причин повышения налога инициаторы законопроекта называют необходимость стимулирования переработки концентратов драгметаллов внутри страны. Но, по сообщениям экспертов и данным исследований, строительство таких фабрик в стране нерентабельно для разрабатываемых сейчас месторождений. К тому же оно создает существенные риски для экологии горных регионов (тяжелая металлургия), несопоставимые с выгодой от добавленной стоимости.

Показатели себестоимости производства на отдельных золотодобывающих предприятиях, приведенные Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования на слушаниях в Жогорку Кенеше, основаны на устаревших ТЭО, поданных на самых начальных стадиях работы предприятий.

«Практика развитых стран мира показывает, что для успешного развития нужно обеспечить невмешательство государства в экономику, конкурентно низкие налоги и эффективные государственные институты. Бизнес-сообщество не утрачивает надежды увидеть реальные изменения по этим ключевым направлениям. Выражаем надежду, что правительство и парламент страны все-таки возьмут за основу долгосрочный подход к развитию Кыргызстана и поддержат бизнес-сообщество и тысячи его работников в это сложное время», — заключили в МДС.