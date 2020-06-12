ГНС: Рисков утечки информации о налогоплательщиках нет

На сайте ГНС отсутствуют риски утечки информации о налогоплательщиках, относящейся к налоговой тайне. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Ранее в социальных сетях появились данные, что якобы информационный портал ведомства был взломан хакерами и сведения более 800 тысяч налогоплательщиков Кыргызстана оказались в свободном доступе.

«Файл, содержащий 879 тысяч 271 запись, изначально был выложен в середине апреля этого года на англоязычный форум, а 2 июня перевыложен тем же пользователем на русскоязычный форум. Предварительный анализ свидетельствует о том, что в файле, о котором идет речь, собраны реквизиты налогоплательщиков, в частности, ФИО/название, ИНН и адрес налогоплательщика», — говорилось в сообщении.

Однако в ГНС подчеркнули, что наименование и реквизиты налогоплательщика в соответствии со статьей 54 Налогового кодекса являются открытой информацией и к налоговой тайне не относятся.

На сайте ГНС опубликован открытый электронный сервис по запросу указанных реквизитов.

«Аналогичные общедоступные сервисы по получению данных из реестров налогоплательщиков также имеются в Европе, Казахстане, России, Узбекистане и других странах. Вместе с тем с начала 2019-го Налоговая служба приняла комплекс мер по устранению возможных уязвимостей путем использования так называемых SQL-инъекций при использовании открытых электронных сервисов», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, с начала 2020 года в рамках подготовки к запуску проектов фискализации налоговых процедур ГНС совместно с уполномоченными госорганами проводит комплексный аудит информационных систем и имеющейся технической инфраструктуры.

«По предварительным результатам каких-либо уязвимостей, по данным IT-специалистов, зафиксировано не было. При этом получены отдельные рекомендации по усилению требований информационной безопасности. ГНС на постоянной основе принимает необходимые меры по защите своих информационных систем и технической инфраструктуры и не допустит утечки информации, относящейся к налоговой тайне», — заключили в ведомстве.