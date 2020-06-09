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Экономика

Налог на доходы горнодобывающих предприятий предложили увеличить до 10 процентов

Депутат Жогорку Кенеша предложил увеличить ставку налога на доход горнодобывающих предприятий до 10 процентов с 2023 года. Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

На заседании рассматривали законопроект о повышении ставки налога на доход горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий в случае реализации золотосодержащих руд и концентратов. Предлагается также пересмотреть налоговую базу роялти при реализации металлосодержащих руд и концентратов.

Изначально ставку налога предлагалось повысить до 3 процентов. Потом правительство предложило увеличить ее до 7 процентов. Депутаты Дастан Бекешев и Айсулуу Мамашова и вовсе посчитали возможным увеличить налог до 10 процентов.

Но замминистра экономики Бекболот Алиев сообщил, что позиция правительства — остановиться на 7 процентах.

В ответ депутат Дастан Бекешев предложил начать увеличивать ставку до 10 процентов с 2023 года.

«К тому времени и компании будут готовы. Будут знать, что не выгодно вывозить, и начнут строить ЗИФ у нас. А пока оставим 7 процентов. Это предложение будет и на пленарном заседании», — заключил депутат.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155383/
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