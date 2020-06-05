ЕАБР готов рассмотреть участие в финансировании проектов по импортозамещению

Евразийский банк развития готов рассмотреть возможность участия в финансировании проектов по импортозамещению в Евразийском экономическом союзе. Об этом шла речь на встрече министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна и председателя правления банка Андрея Бельянинова.

Отмечается, что стратегические цели ЕЭК и ЕАБР во многом совпадают. Работа нацелена на развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечение экономического роста государств. Это особенно актуально с учетом реализации распоряжения Евразийского межправсовета от 10 апреля 2020 года, в котором ЕАБР предлагается интенсифицировать свою деятельность в поддержке союзных проектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Ключевую роль должны играть крупные кооперационные проекты в промышленности с сильным интеграционным эффектом, предусматривающие создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация совместных проектов позволит избежать дублирующие производства на территории ЕАЭС и снимет риски инвестирования в проекты», — подчеркнул Артак Камалян.

В свою очередь Андрей Бельянинов сообщил, что Евразийский банк развития готов рассматривать предлагаемые ЕЭК проекты для их последующего финансирования.

«Сегодня в нашем текущем инвестиционном портфеле на долю промышленности приходится около 22 процентов. Уверен, что здесь есть возможность для роста. Поэтому совместная работа с ЕЭК в этом направлении крайне актуальна», — уверен Андрей Бельянинов.

На встрече также затронут вопрос включения ЕАБР наряду с коммерческими банками в отраслевые программы поддержки государств и национальных институтов развития. Стороны договорились обсудить этот вопрос на площадке Совета по промышленной политике ЕАЭС на уровне министров промышленности союзных стран.