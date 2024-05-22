В Бишкеке состоялась встреча председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Николай Подгузов отметил, что в 2023 году ЕАБР выделил $92 миллиона на новые инвестиционные проекты в Кыргызстане. Это стало рекордной суммой с начала работы банка в республике.

В 2024-м ЕАБР продолжит фокусироваться на развитии проектной деятельности в Кыргызстане. Он подчеркнул, что банк активно поддерживает проекты в области цифровизации. Одной из таких инициатив является проект по созданию системы электронных паспортов транспортных средств и мобильное приложение «Работа в ЕАЭС». С его помощью пользователь получит доступ к государственным и коммерческим услугам, сможет оформить необходимые документы и воспользоваться цифровыми сервисами страны назначения, получить информацию о вакансиях в странах ЕАЭС. Кыргызстан стал первой страной, где запущено приложение, сейчас оно доступно в России и Армении.

В рамках встречи подписаны два важных документа:

договор о предоставлении технического содействия на приобретение оборудования для ТЭЦ Бишкека;

соглашения о поддержке реализации проекта «Строительство и обслуживание объездной автомобильной дороги вокруг Узгена».

Первый проект финансируется за счет средств Фонда технического содействия (ФТС) и предусматривает приобретение и установку оборудования для ТЭЦ. Общая стоимость проекта — до $537,5 тысячи.

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Второй проект направлен на развитие дорожного сектора и транспортной доступности региона в Ошской области, обеспечение высокого уровня дорожной безопасности и улучшение экологической ситуации в Узгене, в том числе благодаря внедрению новых информационных технологий для управления платной дорогой.

Акылбек Жапаров отметил важность реализации более крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), улучшения транспортной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), поддержки частного сектора страны через предоставление льготных средств в рамках новой стратегии банка до 2026 года.