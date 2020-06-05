В Кыргызстане хотят сократить лицензируемые виды деятельности

В Кыргызстане предлагают сократить лицензируемые виды деятельности с 99 до 66. Об этом сегодня на общественных слушаниях заявил депутат Исхак Пирматов.

По его словам, депутаты предлагают законопроектом исключить 33 вида деятельности из лицензируемых. Из оставшихся на 36 видов надо будет получать лицензию, а на 30 — разрешение.

«Выводятся из-под лицензирования виды деятельности, которые подразумевают под собой оценку квалификации и профессиональных навыков. Или, например, в медицинской сфере выдается один вид общей лицензии, но внутри есть 95 направлений с одинаковыми требованиями. Это неправильно. Неправильно, что требования к нейрохирургу и УЗИ-специалисту одинаковые. Вносятся изменения в части отмены плат за лицензии. Бесплатными будут лицензии по 55 видам деятельности», — рассказал парламентарий.

Кроме этого, вводятся ограничения срока действия лицензии на следующие виды деятельности:

производство и оборот этилового спирта;

производство и оборот алкогольной продукции;

медицинская деятельность в частном секторе;

пассажирские перевозки автотранспортом;

разработка, производство и реализация услуг военного назначения;

производство взрывчатых материалов и промышленного назначения;

реализация взрывчатых изделий, в том числе пиротехнических;

производство, ремонт и торговля боеприпасами.

«Предлагается автоматизировать процедуру выдачи лицензий онлайн, вводятся листы лицензионного контроля, сокращаются сроки проведения лицензионной проверки в 3 раза — до 10 дней», — заключил Исхак Пирматов.