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Экономика

В парламенте предлагают внедрить упрощенную систему налогообложения

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают использовать упрощенную систему налогообложения на основе единого налога для бизнеса независимо от превышения регистрационного порога по НДС. Об этом сегодня на общественных слушаниях заявил парламентарий Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, благодаря такой инициативе бизнес сможет уплачивать единый налог вместо налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж.

«Средний и малый бизнес получит дополнительную возможность уплачивать один налог вместо трех. Причем использовать его можно будет независимо от размера бизнеса, объемов выручки, превышения регистрационного порога по НДС», — подчеркнул Чыныбай Турсунбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154977/
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