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Экономика

Татьяна Ким: Стоит подумать о снижении ставки рефинансирования Нацбанка

«В интересах республики было бы хорошо подумать о снижении ставки рефинансирования Нацбанка», — заявила сегодня на общественных слушаниях председатель Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким.

По ее словам, сейчас бизнесу нужно придать импульс. Очень тяжело восстанавливается производство. Многие люди потеряли работу. Не все предприниматели, к сожалению, могут запустить бизнес сегодня.

«Поэтому стоит подумать о снижении ставки рефинансирования. Без таких мер глобального макроэкономического характера, наверное, справиться с последствиями кризиса в короткое время будет очень сложно. Что касается предложений депутатов, то некоторые законопроекты носят больше концептуальный характер и нуждаются в дополнительной доработке. В частности, это касается законопроекта по единому налогу и по налоговому трибуналу, то есть как идею можно принять и можно дорабатывать, но нужно очень крепкое экономическое обоснование», — заключила Татьяна Ким.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154971/
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