Ближайшие две недели будут уточнять данные по налогоплательщикам

Территориальные налоговые органы в течение ближайших двух недель должны провести инвентаризацию плательщиков местных налогов. Об этом председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана Кабыл Абдалиев заявил в ходе рабочего селекторного совещания с участием начальников структурных подразделений центрального аппарата и территориальных управлений ведомства.

В частности, во время инвентаризации определят площадь имущества, ставки и коэффициенты, что необходимо для точного исчисления суммы налога.

Сюда относятся дома и квартиры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, производственные, административные, промышленные и другие здания и сооружения для предпринимательства, в том числе временные помещения из металлических и других конструкций, земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного значения, придомовые и приусадебные участки.

Инвентаризацию должны провести совместно с Государственной регистрационной службой и Государственным учреждением «Кадастр».

«Необходимо обеспечить уплату владельцами имущества и земель причитающейся суммы налога независимо от того, используются они или нет, как предусмотрено в налоговом законодательстве», — сказал Кабыл Абдалиев.

Особое внимание должно быть уделено разъяснению порядка уплаты страхового взноса главами и членами крестьянских (фермерских) хозяйств, который, в отличие от налога, уплачивается по отдельности за каждого члена — собственника земли.

Это делается из-за того, что на основе уплачиваемой суммы страхового взноса высчитывается размер пенсии.

Налоговики должны постоянно обновлять сведения, касающиеся смены собственника имущества, либо изменения параметров, а в случае необходимости принимать необходимые меры административного воздействия согласно законодательству в отношении владельцев имущества, уклоняющихся от уплаты налога и страховых взносов.