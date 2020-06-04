17:09
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Экономика

Ближайшие две недели будут уточнять данные по налогоплательщикам

Территориальные налоговые органы в течение ближайших двух недель должны провести инвентаризацию плательщиков местных налогов. Об этом председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана Кабыл Абдалиев заявил в ходе рабочего селекторного совещания с участием начальников структурных подразделений центрального аппарата и территориальных управлений ведомства.

В частности, во время инвентаризации определят площадь имущества, ставки и коэффициенты, что необходимо для точного исчисления суммы налога.

Сюда относятся дома и квартиры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, производственные, административные, промышленные и другие здания и сооружения для предпринимательства, в том числе временные помещения из металлических и других конструкций, земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного значения, придомовые и приусадебные участки.

Инвентаризацию должны провести совместно с Государственной регистрационной службой и Государственным учреждением «Кадастр».

«Необходимо обеспечить уплату владельцами имущества и земель причитающейся суммы налога независимо от того, используются они или нет, как предусмотрено в налоговом законодательстве», — сказал Кабыл Абдалиев.

Особое внимание должно быть уделено разъяснению порядка уплаты страхового взноса главами и членами крестьянских (фермерских) хозяйств, который, в отличие от налога, уплачивается по отдельности за каждого члена — собственника земли.

Это делается из-за того, что на основе уплачиваемой суммы страхового взноса высчитывается размер пенсии.

Налоговики должны постоянно обновлять сведения, касающиеся смены собственника имущества, либо изменения параметров, а в случае необходимости принимать необходимые меры административного воздействия согласно законодательству в отношении владельцев имущества, уклоняющихся от уплаты налога и страховых взносов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154818/
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
У заправок остался месяц на установку автоматизированной системы отпуска топлива
В Бишкеке налоговые органы заверили 54 тысячи 378 справок жителей города
О справках: если налоговики требуют погасить долги, звоните первому вице-мэру
ГНС: Бизнесмены могут приостановить налоговый контракт
Налоговики работают по графику и выдают патенты и страховые полисы
Ограничение на налоговые проверки до 1 января 2021 года ввели в Кыргызстане
Импортеры смогут теперь получить электронные справки от Госналоговой
За плохую работу 77 налоговиков получили выговоры и замечания
По факту коррупции задержаны сотрудники Финпола и Налоговой службы
Четыре налоговика уволены в 2019 году после жалоб кыргызстанцев
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;1&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и&nbsp;ощутимые меры поддержки Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки
Поддержка бизнеса в&nbsp;кризис. Почему прорыва со&nbsp;вторым пакетом не&nbsp;случилось? Поддержка бизнеса в кризис. Почему прорыва со вторым пакетом не случилось?
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июня
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
16:57
Ремонтировать улицы и не ждать второй фазы реконструкции предлагает депутат БГК Ремонтировать улицы и не ждать второй фазы реконструкци...
16:53
Президент о борьбе с коронавирусом: Рано расслабляться и смягчать требования
16:45
Интеграцию проекта «Санарип аймак» с системой «Тундук» завершат до конца года
16:35
В суде по делу об убийстве Улана Салянова произошел инцидент
16:30
Адвокат Камиля Рузиева обжаловал законность задержания правозащитника