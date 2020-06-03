Продлено действие нулевой пошлины на ввоз в Кыргызстан отдельных товаров

Действие нулевой ставки для ввоза отдельных товарных позиций на территорию Кыргызстана продлено до конца года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в перечень изъятий вошли продукты животного происхождения, корма для животных, фармацевтическая и химическая продукции, овощные корнеплоды, оборудование и механические устройства для промышленности, запасные части для транспортных средств.

«Речь о стратегически необходимых товарах и сырьевой продукции, которые не производят в Кыргызстане. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин и продление льготного периода укрепит конкурентоспособность предприятий республики в сельскохозяйственной, промышленной и фармацевтической отраслях, их конкурентоспособность и поспособствует их дальнейшему развитию», — подчеркнули в кабмине.