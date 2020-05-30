У заправок остался месяц на установку автоматизированной системы отпуска топлива

У владельцев автозаправочных станций остался один месяц на установку автоматизированной системы управления. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, требование касается в том числе автомобильных газозаправочных и газонаполнительных компрессорных станций. Они обязаны завершить установку автоматизированной системы до 1 июля 2020 года. Далее автоматизированную систему (АСУ) должны будут применять все АЗС на территории страны.

«Особенностью новой системы является ее последующая обязательная интеграция с ККМ-онлайн, за счет чего станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС. При отпуске нефтепродукта на АЗС система позволит параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы в режиме реального времени», — рассказали в ГНС.

При этом в случае несоответствия требованиям взаимодействия АСУ и контрольно-кассовой машины, запрещается розничная продажа нефтепродуктов с АЗС.

В Налоговой службе отмечают, что внедрение системы является одним из компонентов проекта фискализации налоговых процедур в КР, реализуемого в рамках национальной стратегии цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан». Наряду с автоматизированной системой управления АЗС, Государственная налоговая служба КР реализует такие компоненты фискализации, как электронные счета-фактуры, виртуальные ККМ-онлайн, маркировка товаров средствами идентификации и другие.